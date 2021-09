Musica, la giovanissima catanzarese Ginevra Varcasia Vercillo al Tour Music Fest

Ancora orgoglio catanzarese, tra i ragazzi talentuosi della nostra citta. La giovanissima cantante Ginevra Varcasia Vercillo supera, con successo, le dure selezioni per concorrere alle nazionali italiane di canto categoria juniores e, per le Europee che si terranno a Roma in Ottobre e Novembre 2021, del Tour Music Fest.

Parliamo di un evento , internazionale, di alto prestigio per cui la Commissione Artistica e’ presieduta, ormai dal 2007, dal maestro Giulio Rapetti in arte Mogol e, vanta discografici e produttori di fama mondiale, per citarne solo alcuni, Kara Dioguardi, cantante, autrice , produttrice collabora con Christina Aguilera, Eminem, Bruno Mars; Dj David Morales che ha collaborato con artisti del calibro di Micheal Jackson, U2 e Jamiroquai; Francesco Gazzè autore dei titoli di Max Gazzè ed altri.

Ginevra concorrerà con il brano, scelto, Hallelujah di Leonard Cohen e dice: …Non voglio cantare solo per me ma, per onorare, se possibile, la mia amata città ed i miei Concittadini, speriamo di farcela”.