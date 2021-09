Massi Lepera: successo radiofonico per il suo “Vento in faccia”

Dopo neanche tre mesi dalla sua uscita, arriva una grande soddisfazione per il singolo “Vento in faccia” del cantautore catanzarese Massi Lepera, il cui videoclip è stato girato interamente nella splendida cornice di Tropea, Borgo dei Borghi 2021. “Vento in faccia”, canzone in stile totalmente dance dal ritmo frizzante, che ha rappresentato per l’intera estate un simbolo di libertà, freschezza e speranza, soprattutto dopo le angherie e le asfissianti restrizioni dell’attuale pandemia, ha raggiunto il primo posto in classifica radio dopo diverse settimane di sua trasmissione su oltre 80 radio facenti parte dell’emittente Ram 7Va25, di Chico Catenacci.

Il singolo ha avuto il primissimo obiettivo di valorizzare le straordinarie bellezze, artistiche, architettoniche e paesaggistiche, della Perla del Tirreno. Per contribuire nella riuscita di tale obiettivo, impreziosendo le scene con un fascino prorompente e tutto naturale, è stata determinante la presenza, come protagonista femminile, di Palma Serrao, docente di latino e greco e giornalista, la quale, calabrese doc, ha affiancato Massi Lepera per la realizzazione delle riprese e del videoclip.

Il singolo, preparato grazie al prestigioso contributo della Casa Discografica San Luca Sound di Bologna di Manuel Auteri e Renato Droghetti – con la quale il cantautore catanzarese collabora ormai da due anni e con cui ha partecipato più volte alle selezioni nazionali per Sanremo Giovani – ha già passato in rassegna nei mesi scorsi diverse emittenti televisive (tra cui Cusano Italia TV) e testate giornalistiche, nonché emittenti radiofoniche (tra cui LAC Radio), riscuotendo sempre un gran successo. Lepera, inoltre, in un breve tour estivo tra giugno e luglio, lo ha portato non soltanto nella stessa Tropea insieme alla propria band, Room 1 (composta da Maurizio Ceravolo alle tastiere, Alessandro Gallo alle chitarre e Luca Lioi alla batteria), ma anche in Toscana e Lombardia: qui, in particolare, il cantautore si è esibito live, chitarra e voce, ne Il cortile di Milano, dinanzi a una selezionata platea di ascoltatori, promuovendo il singolo estivo e un’altra serie di brani del suo repertorio. Lepera, proprio per la sua attività incessante per il territorio, a livello letterario e musicale – da non dimenticare il prestigioso contributo scolastico portato avanti con Zanichelli, in qualità di docente, e che ha fatto sì che il suo versionario bilingue di latino e greco fosse adottato per l’anno scolastico venturo nei Licei Classici di tutta Italia – aveva già ricevuto un importantissimo riconoscimento a fine giugno, in quel di Roma, al Premio Lucio Dalla: il Premio per la Letteratura alla carriera.

D’altra parte, il giovane cantautore calabrese sta mettendo in cantiere, con uscita programmata nei mesi prossimi e con patrocinio gratuito della Provincia di Catanzaro, un nuovo singolo interamente dedicato alla Calabria e alla provincia di Catanzaro. Il videoclip del brano, dal titolo “Musicalabria”, che presto sarà diffuso ovunque, atto a sponsorizzare e promuovere le bellezze paesaggistiche, tradizionali e architettoniche della propria terra, sta procedendo in queste settimane con l’esperto supporto alle riprese e alla sceneggiatura di Fabio Zangari e Davide Mercurio (Switch Innovation) e vedrà come protagonista femminile la giovane e promettente Alessia Accorinti, modella e cantante, nonché calabrese doc.