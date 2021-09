Lamezia Terme, Luigi Strangis fra i banchi di Amici

La vitalità artistica di Lamezia Terme continua a far parlare di sé, a livello nazionale. Questa volta a rappresentare la città lametina è Luigi Strangis, entrato di gran diritto nella classe di talenti più importante d’Italia, Amici di Maria De Filippi, quest’anno arrivata alla ventunesima edizione.

Chi è Luigi Strangis? Un giovane lametino che vanta, nonostante la sua giovanissima età, un percorso artistico di grandissimo rispetto nel mondo della musica. Nel 2018 infatti, a soli 17 anni, ha scritto, arrangiato e registrato il suo primo album “Don’t ever let go”, continuando però, contestualmente, gli studi scolastici presso il Liceo Musicale T. Campanella. Ultimati gli studi superiori, Luigi ha iniziato una nuova avventura come arrangiatore e chitarrista, firmando in poco meno di due anni, oltre 30 progetti discografici, confermando così il suo talento. In poco tempo grazie ad un umile estro, è divenuto punto di riferimento all’interno dello studio di registrazione.

Luigi Strangis

Nel presentarsi ai professori e a Maria De Filippi, Luigi si è dichiarato “testardo, disordinato e competitivo sulla musica”, e la sua esibizione ha confermato queste peculiarità. Il giovane lametino ha presentato in anteprima il suo inedito “Vivo” (estratto dall’album ancora “in cantiere”) convincendo immediatamente Rudy Zerbi. Anna Pettinelli, una dei tre insegnanti di canto, insieme a Lorella Cuccarini, di questa edizione, invece, ha palesato diverse perplessità riguardo proprio, le sue qualità canore. Lo scetticismo della Pettinelli però, è stato smontato immediatamente dalla vocal coach che, in diretta tv, ha confermato le capacità e la bravura di Luigi. Con l’assoluta preferenza di Rudy, Strangis si è aggiudicato un banco nella scuola più famosa d’Italia. Dalla casa di registrazione, arriva un grosso in bocca al lupo a Luigi per questa sua nuova sua grande avventura, sicuri che questa esperienza sarà un’altra tappa del suo futuro artistico pieno di successi