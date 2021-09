Pentone, premiato Mimmo Cavallaro

Ha avuto luogo, nei giorni scorsi, la serata dedicata al Premio speciale Casa Calabria International per Mimmo Cavallaro, offerto dall’orafo Michele Affidato e consegnato dal Sindaco di Pentone Vincenzo Marino e dal Presidente Casa Calabria International Enrico Mazzone. L’iniziativa è partita dall’associazione Viva Vitalità italiana Canada e Calabria che ha voluto promuovere gli intenti di Casa Calabria mirati al turismo delle radici.

Il Premio è stato consegnato a un testimonial di grande spessore internazionale quale Mimmo Cavallaro, interprete e rappresentante del folk calabrese. Viva Vitalità che vede nel socio fondatore Marcello Tarantino di stanza a Toronto un ponte di congiunzione con il Canada, si prefigge obiettivi di ampio respiro e vede nel Presidente Amerigo Marino un assiduo promotore dei temi calabresi attraverso un partenariato con altre associazioni come nel caso di specie. Il tutto nasce dal Premio “Ritorna a Pentone” promosso da Viva Vitalità e dedicato a Giuseppina Marino Mazzone da poco scomparsa e che prevede una borsa di studio con un master sul turismo delle radici nella facoltà di Cosenza.

La cerimonia è stata breve e molto limitata a causa delle avverse condizioni meteo, ma non è mancata una dedica da parte dell’artista di Caulonia a tutti gli emigrati di Pentone sparsi nel mondo. Dopo essersi accomiatati, il Presidente Amerigo Marino, ha consegnato una targa ad Enrico Mazzone che sancisce il connubio tra i due enti minori da poco costituiti e che puntano alla promozione turistica verso la nostra regione con nuove e più efficaci strategie.

Anche il Presidente Mazzone ha omaggiato il Presidente di Viva Vitalità ratificando gli accordi mirati ad una promozione turistico-culturale che sappiano restituire alla Calabria quel giusto ruolo che merita nel mondo perché la Calabria è un terra dalle mille risorse e con le mete turistiche più appetibili del pianeta. Mimmo Cavallaro sarà di nuovo a Pentone per l’estate 2022 dove terrà un concerto promosso dalle due associazioni per promuovere il piccolo borgo pedemontano e rilanciare cosi il turismo che da Pentone si dirama tra mare e monti in soli pochi km.