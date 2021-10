“C’è posta per te” arriva a Catanzaro, il destinatario potrebbe essere un consigliere comunale

Dalla terrazza Matteo Saliceti a via del Corace. E’ stata velocissima la Postina del programma Mediaset trasmesso da Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, “C’è posta per te”.

La sua presenza nel primo pomeriggio di oggi ha incuriosito i residenti del quartiere marinaro, che hanno raccontato di averla vista anche caricare la sua bici nel camioncino griffato.

E il destinatario della speciale posta del programma di Maria De Filippi potrebbe essere un consigliere comunale (il maschile viene utilizzato per identificare la carica e non necessariamente il genere n.d.r). Ignoto il mittente o i mittenti della speciale missiva. Non resta che aspettare la messa in onda della puntata e capire chi è il fortunato o la fortunata.