Nasce il “Coworking delle Arti” Il “Teatro Incanto” presenta la nuova stagione al “Comunale”

Giovedì 21 ottobre alle 12 – si legge in una nota stampa – una data da segnare sul calendario per quello che vuole rappresentare nel panorama culturale della Città di Catanzaro. E non solo perché è convocata la conferenza stampa per la presentazione della nuova e attesa stagione del “Teatro Incanto”, diretto da Francesco Passafaro, che è anche direttore artistico del Cine Teatro Comunale. Un modo per festeggiare il 100% dei posti disponibili e la testarda resistenza che ha consentito alla squadra del “Teatro Incanto” – per tutto questo anno e mezzo – di continuare a fare teatro, ad emozionare i nostri allievi e i nostri spettatori, e continuando a rappresentare il Centro del centro storico.

Il “Teatro Comunale”, nel centro del centro storico, diventa sempre di più cuore pulsante del cuore di una città che vuole tornare a vivere e a sognare grazie alla magia del teatro e del cinema, e nello stesso tempo condividere la passione per la creatività nel campo delle arti. E lo fa con un progetto innovativo: dalla condivisione di idee e progetti a quella di spazi per innescare un circolo virtuoso capace di diventare opportunità di sviluppo personale e professionale e dare valore aggiunto al territorio. Nasce, infatti, il “Coworking delle Arti”: il “Teatro Incanto” e il “Cine Teatro Comunale” mettono, infatti, a disposizione spazi e strumenti in uso condiviso tra persone che abbiano in comune la passione per la creatività nel campo delle arti, dal teatro alla danza, passando alle associazioni culturali. Una “agorà” dell’arte a 360 gradi, un vero e proprio “distretto creativo” dove condividere idee, progetti ed emozioni per mettere in circolo la positività della cultura che muove il bello e il buono che vive in ognuno di noi, per tirarlo fuori e invadere la città per liberarla dal grigio della rassegnazione e colorarla di tutte le tonalità della speranza.

Il “Teatro Incanto” ha deciso di presentare la stagione teatrale 21/22 aprendo le porte del Coworking delle arti, sito negli ampi spazi di via Poerio 100. Stagione teatrale che vede oltre le commedie della stessa compagnia, due eventi straordinari: gli “Appiccicaticci” in uno spettacolo di improvvisazione Alex Elton, allieva di Gigi Proietti, al quale il Teatro Incanto dedicherà un’intera serata come spettacolo d’apertura.

Appuntamento, quindi, a giovedì 21 alle ore 12 al “Coworking delle arti” in via Poerio 100.