Roby Facchinetti ospite alla Gioielleria Megna

Un nuovo ospite ieri sera ha fatto visita alla Gioielleria Megna del quartiere Lido di Catanzaro e questa volta per fare un salto nel mondo della musica, quella che ha appassionato intere generazioni e che continua a far parlare di sé attraverso grandi artisti.

E l’ex tastierista dei Pooh, Roby Facchinetti, è tra coloro che hanno fatto storia e continuano a tracciare un percorso artistico ricco successi.

Di passaggio in Calabria per presentare il suo libro ‘Katy per sempre’, Facchinetti è stato accolto dallo staff dei fratelli Megna e dai suoi fan con grande affetto ed entusiasmo: “Non è la prima volta che vengo in Calabria – ha detto il cantante – voi calabresi siete ospitali e generosi, incredibili!

Qui trovo sempre degli amici che mi fanno sentire a mio agio, a casa, e questo non è assolutamente poco.”

Tra uno scatto insieme ai fan e richieste di autografi, Facchinetti ha avuto l’occasione per scambiare qualche battuta sul suo libro:”Avrei voluto scrivere di musica ma per una serie di coincidenze ho potuto cimentarmi in questo romanzo per raccontare la vita straordinaria di Katy – ha spiegato – ho avuto la possibilità di scrivere della sua vita e di sottolineare quanto la musica sia importante nelle nostre esistenze.”

Come segno di stima e riconoscenza per il suo straordinario percorso artistico i fratelli Megna hanno donato all’artista un prezioso bracciale del Maestro Riverso:”Abbiamo pensato ad una creazione made in Calabria frutto di un talento locale – hanno detto – siamo stati lieti di avere tra noi questo straordinario ospite, un professionista a tutto tondo dall’innegabile bravura che ha fatto storia e continua a farla.”

Una carriera soddisfacente quella dell’ex tastierista dei Pooh che è pronto a svelare presto altri lavori discografici: “Tra un mese uscirà un mio nuovo progetto – ha concluso Facchinetti – nuovo nel vero senso della parola, ne sentirete parlare e mi auguro che arrivi a voi così come è arrivato a me, prima con l’uscita del CD e a seguire con quella del vinile.”