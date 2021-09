Una comunità chiamata teatro. Le tavole del palcoscenico diventano uno spazio comune dove condividere emozioni e un percorso condiviso che apre spazi ad infinite possibilità in un distillato di vita. Una casa chiamata “Cine Teatro Comunale” che ha riaperto le proprie porte in un grande abbraccio anche grazie alla rinnovata esperienza del TeatroLAB – 2 ore fuori dal mondo, la scuola di Teatro del Teatro Incanto ha ripreso i suoi corsi in presenza per bambini dagli 8… agli 88 anni. I provini sono ancora aperti.

I corsi, suddivisi per età e per esperienza sono rivolti a tutte le persone che vogliono scoprire cosa si nasconde dietro le quinte di uno spettacolo ma soprattutto a chi vuole conoscere i propri limiti e superarli. L’esperienza trentennale degli insegnanti, il gruppo straordinario in cui non si esprime mai alcun giudizio, l’incredibile divertimento e le continue emozioni sono gli elementi che caratterizzano l’unica scuola di teatro che ha la possibilità di studiare in un teatro vero.

Il Cinema Teatro Comunale di Catanzaro accoglie gli allievi del TeatroLAb – 2 ore fuori dal mondo che, alla fine dell’anno, si esibiscono su un vero palcoscenico nel saggio che in effetti è proprio uno spettacolo. Recitazione, Mimo, Dizione della lingua italiana, Musica, elementi di logopedia e cura della voce sono le materie che si studiano da settembre a giugno, in un insegnamento circolare che ci riporta alla bellissima realtà del gioco.

Dopo un anno e mezzo di lezioni online siamo finalmente tornati in presenza e siamo felicissimi di dedicarci alla nostra più grande passione, la formazione teatrale, che ci dà tantissimi spunti che possiamo portare nella vita di tutti i giorni. E, a proposito di formazione, il 5 ottobre, il Teatro Comunale ospiterà un evento unico in Calabria, il più grande formatore italiano, Roberto Re, autore del Best seller “Leader di te stesso” e guida al raggiungimento dei nostri obiettivi e della conoscenza della nostra intelligenza emotiva. Per info chiama Carmen allo 0961 741241.