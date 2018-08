'Legge regionale endometriosi grande esempio di civiltà'

POLITICA

Mercoledì 01 Agosto 2018 - 17:20

Il consiglio regionale del 31 luglio - sottolinea in una nota l'esponente del Pd Alessia Bausone – Pd Catanzaro ha approvato, a tre anni dal licenziamento in commissione, una legge importante per le donne calabresi, titolata “Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi ed istituzione del Registro regionale”. Il provvedimento colloca la Calabria tra le Regioni in prima linea nello stare accanto alle donne con endometriosi, facendo seguito alle leggi regionali 18/2012 del Friuli Venezia Giulia, 40/2014 della Puglia, 26/2014 della Sardegna, 1/2015 del Molise e 10/2017 del Piemonte e colloca la Calabria. Si stima che circa 14 milioni di donne in Europa ne siano colpite di cui 3 milioni solo in Italia e 25.000 nella nostra Calabria. Migliaia di donne, compagne, amiche, colleghe, mogli che con questa patologia cronica e invalidante gestiscono e vivono con difficoltà il quotidiano. Sotto il Governo Renzi, nel maggio 2016, erano state approvate dalla Camera 8 mozioni per l'avvio di iniziative di sostegno sociale ed economico per le donne colpite da endometriosi, impegnando, in particolare, l'esecutivo “a promuovere la conoscenza della malattia fra i medici e nella popolazione per agevolare la prevenzione, per ridurre l'intervallo di tempo significativo tra l'insorgenza dei sintomi e la diagnosi e per migliorare la qualità delle cure, sostenendo la ricerca scientifica e le attività delle associazioni e del volontariato dedicate ad aiutare le donne affette da tale malattia”. Ed è lo stesso governo, di centrosinistra, che il 13 gennaio 2017 ha firmato l’approvazione dei nuovi “livelli essenziali di assistenza” (LEA), inserendo formalmente le forme di endometriosi moderata e grave tra le patologie croniche. Sul fronte sovranazionale, il 14 febbraio 2017, il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione “sulla promozione della parità di genere nella salute mentale e nella ricerca clinica (2016/2096(INI) della parlamentare europea spagnola Beatriz Becerra, in cui viene chiesto agli Stati europei di “promuovere campagne di informazione, prevenzione e sensibilizzazione sull’endometriosi e fornire mezzi per la formazione di professionisti specializzati” e di “invitare le autorità sanitarie a riconoscere l’endometriosi come malattia invalidante, il che consentirebbe alle donne che ne sono affette di essere curate gratuitamente, anche in caso di cure e/o operazioni costose”. Ed è nel solco di questi atti che, sotto la spinta del consigliere Giuseppe Giudiceandrea, viene introdotta questa legge di civiltà e di dignità che riconosce alle donne residenti in Calabria il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo dei farmaci, delle prestazioni di diagnostica, ambulatoriali e delle altre prestazioni specialistiche correlate all'endometriosi; sollecita iniziative ad hoc nel mese di marzo, in cui dal 2014 si celebra la giornata mondiale dell'endometriosi; riconosce il ruolo delle associazioni e del mondo del volontariato e istituisce un registro regionale per la raccolta e l'analisi dei dati clinici finalizzati a rendere omogeneo e definito il percorso epidemiologico per determinare una precisa stima dell'incidenza e della prevalenza della malattia, a inquadrare clinicamente le donne affette da tale patologia, a rilevare le problematiche e le eventuali complicanze. Un passo in avanti importante per la Calabria dei diritti.