Stone al Mgff: un traguardo storico che parte da lontano

MUSICA E SPETTACOLO

Venerdì 03 Agosto 2018 - 18:34

Oliver Stone a Catanzaro? Se qualcuno lo avesse pensato quindici anni fa sarebbe sembrato uno scherzo. E invece oggi è successo davvero. Gianvito Casadonte ancora non ci crede di essere riuscito a far arrivare nell’ultima regione d’Europa “il più grande regista vivente”. E non è stata una semplice toccata e fuga: sulla costa ionica ha soggiornato diversi giorni, ha voluto scoprire i luoghi, conoscere la gente, prendersi il giusto tempo per apprezzare una terra dove non era mai stato e che, probabilmente, non avrebbe mai avuto l’occasione di visitare se il Magna Graecia Film Festival non fosse esistito. E’ questa la vera scommessa che non solo Casadonte, ma Catanzaro e tutta la Calabria sono riusciti a vincere: fare del festival una grande vetrina che oggi fa parlare del nostro territorio non per la proverbiale cronaca negativa, ma perché anche a queste latitudini il grande cinema può trovare casa. Quindici anni fa i giovani fratelli Casadonte a Soverato, dove tutto è nato, lanciarono la sfida: avvicinare il grande pubblico alla settima arte _ un pubblico anno dopo anno divenuto sempre piú maturo ed educato - e, al contempo, creare le basi per un ritorno mediatico, oltre che culturale, in grado di proiettare il nostro territorio al di là dei propri confini. “Alla prima edizione preparavo le domande ai miei ragazzi perché non c’erano giornalisti”, commenta sarcasticamente Casadonte che forse in passato non avrebbe pensato nemmeno di arrivare a vestire oggi i panni di direttore anche di un altro Festival blasonato come Taormina. Il MGFF è attenzionato dai grandi media nazionali ed internazionali e tanti artisti elogiano l’impegno e l’attenzione profusi, fin dal primo anno, per cercare di dare visibilità a opere prime e autori emergenti che oggi faticano a trovare una propria collocazione. Ed è stato un crescendo di presenza e attestati di stima. Dapprima l'imprimatur di maestri del cinema italiano: Mario Monicelli, Ettore Scola, Citto Maselli, Ugo Gregoretti e Giorgio Arlorio. Poi negli ultimi anni il Festival ha scoperto anche un taglio internazionale con stelle di prima grandezza del cinema americano: Mira e Paul Sorvino, Matt Dillon, Matthew Modine, Tim Roth, Michael Madsen fino a questo 2018 in cui si è raggiunto l’apice con Richard Dreyfuss e, appunto, il tre volte Premio Oscar Oliver Stone che con il pubblico di Catanzaro hanno dimostrato grande confidenza e disponibilità. Mai finora si era riusciti ad azzardare così tanto nel modo di fare promozione e comunicazione che per troppi anni è mancato in questa terra. Ora la prossima sfida è già annunciata: fare della Calabria, come successo in regioni vicine come la Puglia, un’autentica miniera per il cinema attorno a cui costruire un indotto turistico e dare lavoro alle tante professionalità locali. Serve un grande sforzo sinergico tra istituzioni e privati per costruire una strategia precisa in grado di valorizzare quei set naturali che hanno colpito l’attenzione anche di una leggenda come Oliver Stone e che possono rappresentare il prossimo step di una scommessa ancora tutta da giocare.

Domenico Iozzo