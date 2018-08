Kalabrian H2O: al via Scrivilo al Mare, messaggi in 'bottiglia'

CRONACA

Sabato 04 Agosto 2018 - 19:2

L ’associazione Kalabrian H2O ha riproposto la terza edizione di “Scrivilo al Mare”, una raccolta di scritti, in prosa o poesia, che verranno successivamente rilasciati in mare all’interno di un contenitore di bambù, sigillato con un tappo di sughero. I promotori hanno infatti optato per il bambù invece della più “classica” bottiglia di vetro in quanto ritenuto materiale più ecologico. Ogni fusto di bambù sarà associato all’autore del messaggio e verrà rilasciato in mare nel corso di una cerimonia che si terrà sulla spiaggia di Catanzaro Lido, a Giovino, il prossimo mese di settembre. I testi dovranno pervenire agli organizzatori entro la fine di agosto e potranno essere postati direttamente sul gruppo facebook di Kalabrian H2O ovvero consegnati a mano o inviati a mezzo posta elettronica. Il regolamento della raccolta potrà essere consultato sul sito dell’associazione all’indirizzo www.kalabrianh2o.it. Per tutta la durata della raccolta gli organizzatori allestiranno sulla parete esterna del Chiosco Kalabrian H2O, sito lungomare di Giovino, un apposito spazio nel quale verrà affissa una copia degli scritti. La prima edizione della raccolta fu coronata dal ritrovamento di una poesia ad Augusta, in Sicilia, dove la pergamena era pervenuta, all’interno del suo piccolo natante di bambù, dopo oltre 200 chilometri di navigazione in mare. Lo scorso anno furono circa trenta gli autori che hanno contribuito alla raccolta ma nessuno dei messaggi in “bottiglia” è stato rinvenuto. Si ritenta con l’edizione 2018 alla quale parteciperà anche Stefania Convalle, scrittrice ed editrice monzese che ha già manifestato la sua adesione e quella dei poeti della sua scuola.