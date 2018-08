Us Catanzaro, più dei singoli conta atteggiamento vincente

SPORT

Lunedì 13 Agosto 2018 - 19:52

Di Gianfranco Giovene

Un test per verificare lo stato dei lavori in questo particolare momento della preparazione: così, alla vigilia, era stato presentato il primo match stagionale del Catanzaro in Coppa Italia contro la Paganese e sono tante, a posteriori, le indicazioni positive tratte dal primo esame dell’anno per i giallorossi. Vittoria netta sul campo - con un risultato che avrebbe potuto essere anche più rotondo dell’1-2 se non si fosse peccato di fioretto in diverse occasioni – ma a colpire maggiormente, più delle giocate dei singoli e dei gol segnati, è stato senza dubbio l’atteggiamento mostrato della squadra, già di per sé calata nella filosofia del tecnico e con piglio autoritario da inizio a fine partita. Un esame incoraggiante in attesa di sedersi sui banchi ben più duri del campionato che ha visto Fischnaller e Giannone salire in cattedra con giocate interessanti, Statella guadagnare la copertina per l’ottima tenuta fisica e l’accoppiata Maita e Iuliano gestire in maniera impeccabile il nervo della mediana. Qualcosa è ovvio bisogna ancora rivederla – la difesa, per esempio, da portare ai livelli degli altri reparti – ma come ricordato da Auteri prima della partenza per la Campania il tempo, la condizione e il mercato sapranno dare una mano in ottica campionato. Per ora, buona la prima: toccherà ora alla Paganese sconfitta affrontare la Cavese in trasferta il 19 agosto mentre per l'esordio in casa le aquile dovranno attendere l’ultimo turno del girone di Coppa, previsto per domenica 26, contro i biancazzurri di Cava de Tirreni. Nel mentre però si continuerà a lavorare anche in vista del campionato: già oggi la squadra ha ripreso a mettere benzina nelle gambe con un’unica seduta al Poligiovino e gli allenamenti proseguiranno anche domani – doppia – fermandosi solo per ventiquattro ore in occasione di ferragosto.

MERCATO - In attesa dell’ufficializzazione di Kanoute – che ha trovato l’accordo per un biennio e oggi si è allenato con il gruppo a Giovino – le manovre di mercato sono proseguite ancora sull’asse Terni-Catanzaro, già battuto nelle scorse settimane dal diesse Logiudice per le operazioni Statella e Signorini: nel mirino delle aquile ci sarebbe questa volta un altro figlio d’arte, vale a dire il terzino sinistro Alessandro Favalli, rampollo venticinquenne del più noto Giuseppe – difensore in passato di Milan e Lazio – con alle spalle anche un buon bottino di presenze in cadetteria. Con le fere il discorso sarebbe pure ben avviato ma resisterebbe ancora una distanza – limabile - tra club e il difensore: nei prossimi giorni, se ne parlerà. Per l’attacco Nzola continua a piacere - è tra i tanti nomi appuntati sul taccuino per il reparto offensivo – ma su di lui ci sarebbero anche Cittadella (con una corsia preferenziale per alcuni affari già chiusi con il Carpi) e il Bari di De Laurentiis. In mediana, dopo lo stop per Casoli, si continua a lavorare per Corapi: l’ipotesi ritorno, per lui sembra ancora calda ma bisognerà lavorare sulle condizioni.