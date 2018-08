Catanzaro, dall’ipotesi rinvio al mercato

SPORT

Potrebbe slittare ancora l’inizio del campionato di serie C: dal 2 settembre, data per ora cerchiata in rosso sul calendario dei club, a probabilmente il weekend successivo. A farlo capire è stato lo stesso presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina che, rispondendo ad un messaggio sul social network Linkedin ha di fatto aperto le porte ad una nuova riflessione da parte dei club. “Ritengo opportuno che la nostra Lega rinvii l’inizio del campionato dopo la decisione del Collegio – ha scritto il presidente facendo riferimento al comunicato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, Franco Frattini, in merito all'ultimo ricorso presentato dalla Ternana contro Figc e Lega Nazionale Professionisti Serie B – Decideranno le società il 22”. Poi l’affondo finale: “Servono certezze per un sistema credibile”. L’ultima parola sulla data di inizio del torneo sarà pronunciata dunque il prossimo 22 agosto quando a Roma i club si ritroveranno per la già convocata Assemblea di Lega e per il varo dei calendari.

MERCATO - In questo scenario di estrema incertezza è obbligato a muoversi il Catanzaro, confortato sì dalla prima prova sul campo in quel di Pagani ma al tempo stesso consapevole di dover ancora puntellare la rosa con gli elementi – almeno quattro - richiesti dal tecnico Auteri. A breve sarà ufficializzato Kanoute – triennale – mentre è stato depennato invece dalla lista degli obiettivi il franco-angolano Nzola che, lasciando Carpi, ha scelto di imboccare la strada della Sicilia ed accasarsi a Trapani con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione: fondamentale pare essere stata la volontà del ragazzo, corteggiato anche dai giallorossi disposti a prelevarlo in prestito oneroso annuale. Per l’attacco le strategie potrebbero essere riviste al netto della difficoltà di piazzare Infantino – la Viterbese sarebbe ora piombata su Saraniti – e dell’eventuale ritorno a stagione in corso di Murano: l’attaccante di Tricarico, autore di sei gol nello scorso campionato con le aquile potrebbe rimanere agli ordini di Auteri, il che per questioni numeriche chiuderebbe per il momento a nuovi arrivi. Altri rinforzi sono attesi anche in mediana con Risolo che resta un’opzione e altre piste al vaglio; tra queste anche l’ipotesi Carlo De Risio – in giallorosso nel 2013, ora svincolato dopo Avellino – ma su di lui ci sarebbero anche gli occhi di club cadetti.

GIOVINCO – Ancora in città il numero dieci della scorsa stagione, Giuseppe Giovinco, protagonista qualche sera fa come ospite di un torneo di calcetto organizzato dal Lido dei Trulli 2: a lui il compito di premiare i vincitori e di posare con tifosi e curiosi nella serata della finale.

Gianfranco Giovene