A-Cerva-in-piazza-il-concerto-di-Angelo-Famao

Sabato 18 Agosto 2018 - 16:20

Tante persone, tante emozioni, tanti sorrisi: la gioia di vivere è passata da Piazza della Vittoria dove, ieri sera venerdì 17 Agosto 2018, c’è stato l’attesissimo concerto di Angelo Famao. Il cantante di origini siciliane ha proposto, insieme alla sua band, il suo ultimo album “La voce del cuore”, canzoni scritte in parte in dialetto napoletano e in parte in italiano, melodie sconosciute nel nord Italia, ma diventate il tormentone dell’estate 2018 in Sicilia, Calabria e ora anche in Campania. Anche da Cerva è arrivata l’ennesima conferma: Angelo Famao spopola tra i teenager e piace anche agli adulti per il suo stile neomelodico, per la musica molto orecchiabile, per parole che sanno parlar d’amore.

Altra virtù: il giovane artista sa come interagire con la gente. Lui raccontava, il pubblico ascoltava. Dettaglio poco trascurabile: il pubblico cervese ha cantato a menadito il singolo “Tu si a fine do’ munno”, accompagnando la voce del giovane melomane parola per parola: un’atmosfera che ha scaldato il cuore della folta platea. E’ il tempo che dedichi a una canzone che la rende importante: il singolo di Famao piace tantissimo e non da ieri. Il concerto dell’artista 22enne è stato organizzato, in occasione della festa della birra, dalla locale e attivissima Pro-loco, rappresentata dall’instancabile presidente Vincenzo Muraca. “ E’ stata una bella serata per il nostro paese. Si ringraziano di cuore i soci della Pro-loco, i volontari degli stands, i volontari del servizio civile, l’associazione nazionale Carabinieri, i commercianti, le forze dell’ordine, la Mar antincendio Sersale, la Croce gialla, l’Enne Elettrica. E ancora: Angelo Elia, Antonio Arrigo e Maurizio Anania.

Prezioso il contributo del sindaco Fabrizio Rizzuti, del geometra comunale Mario Rizzuti e del geometra Ivan Brescia”, si legge in una nota dell’impegnata associazione cervese che ha avuto il merito non solo di coinvolgere istituzioni, volontari e associazioni, ma ha proposto un cantante capace di attirare l’attenzione tante persone arrivate anche da fuori e accolte dalla consueta ospitalità dei cervesi: un bellissimo biglietto da visita per il paese. Angelo Famao è ormai un fenomeno social-musicale con oltre 53mila followers su instagram e oltre 27mila sulla pagina facebook: Cerva l’ha capito da un bel po’ e fremeva dalla voglia di farlo sapere anche agli altri. Missione compiuta: l’evento dell’estate cervese porta la firma di Angelo Famao.

Enzo Bubbo