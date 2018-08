CRONACA

Lega non razzista? Bausone (Pd): i fatti le danno torto

Lunedì 20 Agosto 2018 - 16:50

“Per il coordinatore catanzarese della Lega Chiefalo il PD mistifica la realtà accusando il loro Partito di fomentare un clima generalizzato di intolleranza all'insegna della xenofobia, del razzismo e dell'omofobia.

Sarei ben lieta se la Lega fosse realmente parte attiva contro quei fenomeni d'odio, come sostenuto da Chiefalo. Ben potremmo collaborare su tematiche concrete all'insegna del pluralismo e dei diritti, se solo ciò corrispondesse al vero”. Lo sostiene l’esponente Pd Alessia Bausone.

Sostenere che il senatore “calabrese” Matteo Salvini sia avulso da responsabilità nel rappresentare, politicamente, un esempio di chiusura netta a realtà diverse da ciò che lui ritenga opportune e ordinarie, è un dato storico facilmente controvertibile.

Quando il Ministro dell'Interno calabrese non era, da capogruppo leghista in Consiglio comunale a Milano nel maggio 2009 propose metropolitane con posti o vagoni riservati ai soli milanesi, mettendoli sullo stesso piano dei posti riservati alle persone disabili o alle donne in gravidanza.

Più di recente si è prodigato nella critica cinematografica scagliandosi pubblicamente contro la possibile sceneggiatura del sequel del film Disney Frozen che vedrebbe la bionda protagonista Elsa divenire omosessuale.

Un politico poliedrico quando si tratta di xenofobia e omofobia istituzionale, che trova al Governo l'ottima spalla del ministro Fontana, quello de “le famiglie arcobaleno non esistono”, e al Senato il fondatore del Family Day Simone Pillon noto per usare il Parlamento per fare una “caccia alle streghe” , conseguenza della lotta “anti-gender”.

Triste amarcord le trovate contro l'ex ministra Cecile Kyenge da parte di colui che Salvini ha ri-voluto come vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, che aveva paragonato l'attuale nostra europarlamentare ad un “orango”, mentre il leghista Mario Borghezio dopo aver detto che con lei al ministero “questo è il governo del bonga bonga. Gli africani sono africani, appartengono ad un'etnia diversa dalla nostra. Non hanno prodotto grandi geni”. Su questo la storia ci insegna come entrambi, subito dopo, corsero alla ricerca spasmodica delle immunità parlamentari.

E, mentre in campagna elettorale l'attuale governatore leghista della Lombardia Fontana parlava di “rischio estinzione della razza bianca, a maggio il neo Presidente leghista del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga decide di uscire immediatamente dalla rete Re.a.Dy, la rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, spalleggiato dall’assessora regionale alla famiglia Alessia Rosolen.

Solo il mese scorso, in un Veneto a guida Zaia, invece, è stata approvata in consiglio regionale una mozione che urla alla quotidiana messa in discussione della famiglia naturale per il tramite di una “azione distruttoria” dell’articolo 29 della costituzione portata avanti da “certi ambienti politici e sociali”.

Insomma, tra paventati complotti, lobby gay, gender, streghe e film Disney da boicottare, la Lega, ovunque governi, risulta essere un pessimo esempio di integrazione e di apertura alle cosiddette minoranze, con buona pace di quelli che possiamo definire solo “propositi a mezzo stampa” di Chiefalo.