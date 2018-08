Festival d’Autunno anticipa col concerto gratuito EfeitoBrasil Trio

ARTE E CULTURA

Venerdì 24 Agosto 2018 - 8:0

Una edizione dedicata al Brasile, alla sua musica, alla sua cultura, alle sue contraddizioni e suggestioni, all’influenza esercitata sulla musica italiana. E’ questo il tema della XVI edizione del Festival d’Autunno che il 30 agosto alle ore 21 presso il Chiostro del Complesso Monumentale “San Giovanni” proporrà un affascinante concerto ad ingresso gratuito.

Protagonista sarà il gruppo EfeitoBrasil Trio, formato da eccellenti musicisti capaci di esplorare le intamontabili sonorità brasiliane lasciando impronte indelebili nella loro superba e attenta rilettura dei classici composti da Antonio Carlos Jobim, Baden Powell, Vinicius de Moraes, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Joyce Moreno, Nelson Cavaquinho, Chico Buarque de Hollanda tra gli altri. Ognuno di essi è considerato una leggenda della Musica Popolare Brasiliana e, al tempo stesso, una icona della musica del mondo.

Il trio composto da Giovanni Guaccero, al pianoforte, Roberta Piccirillo, alla voce e al pianoforte, e da Luca Scorziello, alle percussioni e alla batteria, rappresenta una delle anime più vive della musica brasiliana nel nostro Paese. Accomunati da una profonda passione per la Musica Popular Brasileira il trio, voluto da Guaccero, presenta“Choro, samba e bossa nova: Viaggio nella musica brasiliana” un progetto che ha accolto i favori dei media e del pubblico per la raffinatezza degli arrangiamenti. Un viaggio, questo proposto da EfeitoBrasil Trio, strettamente intrecciato con le tradizioni e l’enorme patrimonio musicale del Brasile presentato con grande successo all’ambasciata brasiliana a Roma. pagina 2 di 2 www.festivaldautunno.com info: +39 388. 818 3649 «La presenza di EfeitoBrasil Trio nel cartellone del Festival d’Autunno – ha dichiarato Antonietta Santacroce – è significativa perché il Trio condurrà per mano l’ascoltatore attraverso le suadenti musiche brasiliane, raccontandone la storia e le caratteristiche, mettendo a confronto le diversità e condensando in un unico concerto gli stili e i ritmi inconfondibili, oggetto di tutti i successivi concerti in cartellone».

Il concerto di EfeitoBrasil Trio anticiperà l’inaugurazione del Festival affidata a Loredana Bertè che si terrà giorno 20 settembre al Teatro Politeama di Catanzaro. Un concerto fuori abbonamento che, sin dall’annuncio dato in anteprima, ha suscitato grande interesse da parte dei suoi fans che da subito hanno dato inizio all’acquisizione del biglietto per assistere alla performance della loro beniamina. L'abbonamento prevede l'ingresso ai concerti di Toquinho, Cammariere e Bollani. I vecchi abbonati potranno rinnovarlo dal 3 al 13 settembre mentre per i nuovi sarà possibile farlo dal 14 al 23. Per ricevere informazioni e sottoscrivere gli abbonamenti ci si potrà recare nella segreteria del Festival ospitata nella centralissima Piazza Prefettura, nella sede dell'ex iGiò. I singoli biglietti per gli spettacoli si potranno acquistare in tutte le rivendite del circuito TicketOne nonché sul sito all'indirizzo www.ticketone.it.

Ogni informazione sarà reperibile sull'app, scaricabile gratuitamente, sui canali social e sul sito ufficiale della rassegna, www.festivaldautunno.com, che è stato completamente rinnovato con una veste grafica elegante e funzionale per una più immediata consultazione.