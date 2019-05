CRONACA

Gli esperti delle politiche del lavoro che, con contratti a tempo, da svariati anni servono la pubblica amministrazione (Regione, centri per l’impiego, scuole, università, its, centri di formazione professionali) sono chiamati adesso a preparare, istruire e formare i Navigator e i nuovi assunti presso i Centri per l’impiego per la gestione di Reddito di Cittadinanza.