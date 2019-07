SCUOLA E UNIVERSITA'

L'OPINIONE L’Università non diventi terreno di scontro politico

L’approccio ai problemi deve essere costruttivo e commisurato alla loro complessità. L’intervento di Forza Italia non pare rispettare queste caratteristiche. E anche per questo non fuga il sospetto di mascherare altre finalità più politiche e meno accademiche