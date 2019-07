SCUOLA E UNIVERSITA'

Quello che non bisogna dimenticare è che non misurano la qualità della didattica erogata, non misura la qualità e la bravura dei docenti che vi insegnano, non misura la qualità scientifica della ricerca, non misura lo sbocco lavorativo dopo la laurea, ma è legata sostanzialmente, in particolare quella del Censis, a un discorso di erogazione di borse di studio