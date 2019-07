Una ruota panoramica da 32 metri a Catanzaro? L'idea di Cardamone

CRONACA

Martedì 30 Luglio 2019 - 9:0

A Catanzaro una ruota panoramica da grande parco dei divertimenti tipo Disneyland? Forse più di una semplice suggestione o forse no perché a parlarne questa mattina sul profilo social è il vicesindaco di Catanzaro Ivan Cardamone.

Nessun annuncio, nessuna data solo un sondaggio che però visto chi lo propone non può comunque destare quanto meno curiosità. “Ruota panoramica di 32 metri di altezza, la portiamo a Catanzaro? Si o no?”. In attesa di vedere nelle prossime ore come i follower di Cardamone e di sapere se e come l’idea si svilupperà ciascuno intanto può farsi una propria opinione.

