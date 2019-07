Gestione cimiteri, partono le denunce e scattano le indagini

CRONACA

Martedì 30 Luglio 2019 - 10:12

Di Giulia Zampina

Cimitero aperto oltre l’orario consentito. Loculi più bassi e comodi assegnati non secondo regolamento. Funzionari pubblici, agenzie private, dipendenti addetti. Sono queste le figure che compongono il cerchio in mezzo al quale si trova la gestione dei cimiteri della città, in particolare quello di via Paglia.

Ma è anche il cerchio delle indagini che si sta stringendo attorno a presunti responsabili di atti contrari alla legge. Le indagini, che partono da specifiche denunce presentate da agenzie funebri i cui titolari più volte si sarebbero visti penalizzati da alcuni comportamenti di colleghi e funzionari pubblici, starebbero provando a fare luce su presunti rapporti tra i soggetti coinvolti che non sarebbero rimasti nei limiti del consentito.