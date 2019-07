Impazza-il-turismo-di-cascate-e-fiumi-nel-catanzarese

CRONACA

Martedì 30 Luglio 2019 - 10:48

Se è vero che la Calabria è terra di mare e sul mare, non è meno vero che la Calabria è tanto altro ancora.

Ne sanno qualcosa i paesi della provincia di Catanzaro, siamo nell’entroterra del catanzarese, dove impazza il fenomeno del turismo collegato a fiumi e cascate.

Dovunque scorre acqua dolce e fredda, meraviglioso retaggio dei monti della Sila, lì è un continuo andirivieni di turisti, tanti di loro arrivano dal nord e sono felici di anteporre i solitari boschi alla affollate spiagge.

Qualche esempio di siti da visitare? Sersale fa scuola con la riserva regionale Valli Cupe e le sue gole profonde, con un centinaio di spettacolari cascate. Qui è possibile fare anche il bagno perché si creano, tra rocce e dirupi, delle caratteristiche pozze d’acqua corrente. Sersale e non solo Sersale, in fatto di cascate e fiumare anche Zagarise, Cerva, Petronà e la vicina Mesoraca hanno tanto da raccontare. Sono scenari naturalistici che lasciano basiti, sono luoghi maestosi che indicano nella Calabria la Regione dove, forse più che altrove, il monte è fratello del mare.

Non è il primo anno che dilaga questo tipo di turismo associato ai fiumi e forse è arrivato il momento per la Regione Calabria di valorizzarne le inespresse potenzialità che non vanno sottovalutate perché portano persone, soldi e turismo in luoghi che, seppur lontani dai riflettori, custodiscono importanti memorie e bellezze paesaggistiche straordinarie: non meritano lo spopolamento.

Enzo Bubbo