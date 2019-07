Insetti Poliambulatorio Lido, risponde responsabile Gastroenterologia

SANITA' E SALUTE

Martedì 30 Luglio 2019 - 11:32

Riceviamo e pubblichiamo - "Leggo solo ora l'articolo in oggetto, con notevole disappunto in quanto ciò che viene segnalato da un utente, ovvero la presenza di formiche all'interno della struttura (LEGGI QUI), riguarda l'atrio all'ingresso della struttura stessa e non certo i locali dell'ambulatorio di Gastroenterologia. Gli utenti che nella giornata di ieri sono stati visitati o sottoposti ad indagini diagnostiche nell'ambulatorio, non hanno segnalato nulla di anomalo. L'articolo pubblicato appare gravemente lesivo nei confronti del personale medico ed infermieristico del'ambulatorio di Gastroenterologia che da anni opera con professionalità. Invito pertanto la Direzione a voler rettificare quanto segnalato".

dott. Antonio De Medici

Responsabile Ambulatorio Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

PST Catanzaro Lido