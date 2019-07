Ad agosto la biblioteca De Nobili sarà aperta solo al mattino

CRONACA

Martedì 30 Luglio 2019 - 13:37

Dal 5 al 23 agosto prossimi la Biblioteca comunale “De Nobili” sarà aperta al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Lo rende noto il direttore Michele Marullo evidenziando che la regolamentazione dell’orario nel periodo estivo si è resa necessaria per consentire al personale della Biblioteca di svolgere le annuali attività di controllo e revisione del patrimonio librario, le consuete operazioni di riordino dei magazzini, di revisione delle collezioni librarie e le operazioni di inventario e manutenzione straordinaria.

La revisione inventariale è prevista dall'art. 10 del regolamento della Biblioteca, che prevede la chiusura al pubblico per tre settimane, al fine di ottemperare alle suddette disposizioni e garantire così un servizio costantemente aggiornato ed efficiente.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

Per limitare al massimo il disagio ai cittadini, la chiusura pomeridiana della Biblioteca è stata disposta appositamente in uno dei periodi dell'anno in cui si registra un minore afflusso di pubblico.