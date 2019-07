'Auto bloccano il mio parcheggio disabili a Catanzaro: aiutatemi'

CRONACA

Martedì 30 Luglio 2019 - 13:17

Riceviamo e pubblichiamo - "Sono Aldo Tortorella e poco tempo fa, avevo segnalato di aver trovato le strisce gialle del parcheggio per disabili, cancellate con pittura nera.

Questo atto di assoluta inciviltà, era stato anche condannato dall'assessore dr.ssa Lea Concolino, che ringrazio per la sua disponibilità, umanità, sensibilità ed indiscussa professionalità.

Successivamente, l'amministratore del condominio, dr. Francesco Tedesco, provvedeva a rifare le strisce gialle, sperando nella buona educazione di alcuni condomini e confidando nella sensibilità di ognuno.ò

Ma purtroppo non è stato cosi, sono due giorni che non riesco a parcheggiare la mia auto perché ho trovato il parcheggio occupato... addirittura ieri sera, una macchina si è messa a ridosso della linea gialla, altre di lato, ragion per cui, è stato impossibile per me, poter parcheggiare... Mi chiedo il perché di questi comportamenti ricchi di inciviltà. E ripeto, a parte il mio caso, cancellare prima le strisce gialle e, successivamente, proibire il parcheggio è disumano. Vorrei che queste persone provassero, per un minuto soltanto, lo stesso disagio che sto vivendo da più di un'anno. Allego foto che testimoniano tale inciviltà".