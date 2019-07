Il-Settore-Giovanile-riapre-i-battenti-per-una-nuova-stagione

CRONACA

Martedì 30 Luglio 2019 - 13:35

Il Settore Giovanile del Catanzaro, dal 5 Agosto inizierà a prepararsi per il campionato, con gli aquilotti della Berretti, presso il Campo B dello Stadio Ceravolo. Dal 12 agosto in poi, invece, partirà, per farsi trovare pronti all’inizio dei rispettivi tornei, la preparazione atletica degli Under 17, Under 15 Pro e Under 15 Regionali, sempre sul rettangolo di gioco del Campo B.

Con una stagione alle spalle, chiusa in maniera esemplare dai piccoli giallorossi, prendono il via, dunque, con entusiasmo e determinazione, gli allenamenti.

La seconda squadra della Società, quest’anno sarà affidata alla cure di Mister Domenico Giampà, ex centrocampista e capitano dei giallorossi, che punterà all’obiettivo play off, più volte sfiorato dal gruppo nelle ultime stagioni.

Giulio Spader, per il secondo anno consecutivo, allenerà gli Under 17, che nella passata stagione hanno concluso un brillante girone di ritorno con 0 sconfitte.

L’allenatore Under 15 Nazionali sarà Roberto Camerino, reduce da un esaltante Campionato Regionale nella Categoria Giovanissimi conclusa meritatamente al primo posto.

Infine Mister Giuseppe Teti da quest’anno guiderà la categoria più “piccola” del Settore Giovanile. Il bravo tecnico catanzarese, metterà a disposizione la sua professionalità nel prendere per mano e condurre il gruppo della categoria Giovanissimi Regionali.

I due Responsabili del Settore Giovanile Frank Mario Santacroce e Carmelo Moro confidano entrambi in un anno calcistico ricco di soddisfazioni e gratificazioni per tutti i protagonisti.

“Sono orgoglioso – ha detto entusiasta Santacroce, Responsabile gestione aziendale – di guidare questo gruppo di giovani aquilotti per il terzo anno consecutivo certo che sapranno dare le giuste soddisfazioni”.

Gli fa eco il Responsabile gestione tecnica, Carmelo Moro, sicuro che “i nostri ragazzi, con determinazione e forza sapranno onorare, nonostante la giovane età, i colori della gloriosa maglia che indossano”.

Nel frattempo la Società ha dato in prestito quattro giovani della “Cantera Giallorossa” a squadre di serie D.

Si tratta di Bruno De Pace (2000), al Castrovillari, Jacopo Cardamone (2000) al Cittanova, Simone Matozzo (2000) e Domenico Pascuzzi (2000) entrambi al Roccella.

- Di seguito l’organigramma completo del Settore Giovanile per l’anno 2019/2020 -

Staff Berretti:

Dirigente accompagnatore: Avellone Maurizio

Allenatore: Giampà Domenico

Preparatore Atletico: Nisticò Giuseppe

Preparatore dei portieri: Parrotta Francesco

Staff Under 17:

Dirigente accompagnatore: Lamanna Francesco

Allenatore: Spader Giulio

Preparatore Atletico: Garcea Domenico

Preparatore dei portieri: Amelio Amedeo

Staff Under 15 Pro:

Dirigente accompagnatore: Tavano Angelo

Allenatore: Camerino Roberto

Preparatore Atletico: Dragone Santo

Preparatore dei portieri: Talotta Raffaele

Staff Under 15 Regionali:

Dirigente accompagnatore: Bellacoscia Maurizio

Allenatore: Teti Giuseppe

Preparatore Atletico: De Siena Marco

Preparatore dei portieri: Caglioti Giuseppe

Mel. Lam.