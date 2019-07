concluso-primo-anno-Accademia-federale-della-Lega

CRONACA

Martedì 30 Luglio 2019 - 14:24

Si è concluso con la consegna degli attestati, il primo anno dell’Accademia Federale Lega-Calabria a Lamezia con la Presenza degli Onorevoli, Domenico Furgiuele, Francesca Gerardi, Tateo Anna Rita, e il Sen. Manuel Vescovi Presidente nazionale dell’Accademia Federale Lega.

Un evento molto atteso e partecipato da parte degli iscritti, militanti e simpatizzanti.

È stata colta l’occasione, per i parlamentari ospiti, di ribadire come "sia necessario mettersi in gioco per il bene della nostra terra e delle nostre regioni meridionali e quanto la formazione sia necessaria per perseguire i fini di rilancio della regione".

Il motto della serata è stata una celeberrima frase di B. Franklin “Se fallisci nel prepararti ti prepari a fallire” ribadendo che formazione e cultura sono la madre di ogni singola azione, soprattutto politica.

L’accademia Federale si propone, quindi, promotrice della cultura politica sui temi “caldi” e attuali del momento ma anche e, soprattutto, del rinnovamento politico, creando e stimolando una nuova classe politica e dirigente.

Il meridione e la Calabria in particolare, è scritto nella nota, "ha bisogno delle nuove generazioni che si impegnino per il rilancio della propria terra e che non siano costrette ad andare altrove, in Italia o all’estero, per cercare lavoro, il nostro futuro dev’essere qui dove abbiamo le nostre radici.

Abbiamo il dovere di ritrovare il ruolo della nostra regione fin qui negato ed accettare la sfida del nostro tempo con piena consapevolezza.

Il futuro della nostra terra è qui sotto traccia sotto le tante notizie di cronaca ed adesso dobbiamo farlo emergere per noi e per il nostro futuro

Non è certo facile decidere di restare ma, tra il dover andar via ed il voler restare dobbiamo accettare la sfida di rimanere nella nostra terra, non perché ci sentiamo rassegnati ma perché adesso abbiamo il dovere di agire e fare la storia del nostro tempo con piena consapevolezza.

A sostegno delle iniziative dell’Accademia Federale, a Lamezia Terme, nel corso dello scorso inverno, assieme al presidente Sen. Manuel Vescovi, abbiamo avuto ospiti illustri come: il Sen. Prof. Alberto Bagnai, Sen. Simone Pillon, il Sotto Segretario di Stato al Lavoro Claudio Durigon, il Sen. Mario Pittoni e ancora L’Avv. Cataldo Calabretta e il Dr. Andrea Recaldin.

La serata si è conclusa con un intervento delle nostre candidate al Parlamento Europeo, Emma Staine e Francesca Porpiglia, le quali hanno condiviso, con i partecipanti dell’Accademia, l’esperienza fantastica appena vissuta della loro campagna elettorale con la quale hanno avuto modo approfondire la conoscenza di gran parte del meridione e dei suoi problemi e, successivamente, raccolto risultati straordinari di decine e decine di migliaia di preferenze.

In Accademia Federale Lega-Calabria, il prossimo anno, ci saranno illustri ospiti di alto profilo Politico e professionale e saranno trattati temi importanti, anche in vista delle prossime consultazioni Amministrative in più comuni calabresi e delle elezioni Regionali".