Torna il 'Memorial Gigi Dattilo'

CRONACA

Martedì 30 Luglio 2019 - 14:43

Torna quest’anno il Memorial Gigi Dattilo, giunto alla sua nona edizione, in memoria dell’ex consigliere comunale Gigi Dattilo, figura molto conosciuta nel panorama sportivo, politico e sociale della città. Dattilo infatti è stato uno dei più grandi promotori catanzaresi della pallacanestro, ed il torneo nasce per commemorare il suo contributo al basket del capoluogo.

Numerosi gli sponsor locali, tra cui Smart Paradiso Group, che parteciperanno all’evento patrocinato da Avis Regionale Calabria, che presiederà l’evento con uno stand promozionale nell’ambito del progetto regionale di campagna estiva “ Red Summer Smile”. Nella mattina di domenica 04 Agosto sarà infatti possibile diventare donatori Avis dalle ore 07.30 alle ore 11.00 presso la sede comunale di Catanzaro Lido.

La manifestazione cestistica si svolgerà presso il Campo Gigi Dattilo in piazza Mario Monicelli (ex piazza Brindisi) a Lido, nelle giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 agosto 2019. Si giocherà no stop dalle ore 16.00 alle ore 22.00, e a sfidarsi in un 3 contro 3, ci saranno due categorie: junior e senior. A chiudere l’evento, l’imperdibile partita delle “Vecchie glorie”, che vedrà protagonisti gli storici esponenti della pallacanestro catanzarese.

Non mancheranno i premi, sia per le squadre che si classificheranno al primo e al secondo posto per entrambe le categorie, che per i migliori giocatori , nonché il premio “Fair play”.