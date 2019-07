I Quartieri: a Catanzaro Nord diserbo senza spazzamento

CRONACA

Martedì 30 Luglio 2019 - 15:15

Esprimiamo soddisfazione scrive Benito Santise delegato di zona Associazione I Quartieri per gli interventi di diserbo e spazzamento – finalmente – effettuati sulle vie e le strade comunali che abbiamo segnalato come delegato di zona dell’associazione I Quartieri Ci riferiamo al diserbo fatto nei quartieri Pontepiccolo, Pontegrande e Janò, anche se questi interventi non risultano ultimativi o risolutivi della problematica che riguarda la pulizia e l’igiene del territorio, oltre che delle aree verdi. Infatti, molti di questi interventi sono stati eseguiti a macchia di leopardo, tanto da incorniciare agli occhi dei cittadini uno squallido scenario. Ci auguriamo, chiedendo nuovamente, una verifica sul quartiere Janò, per una verifica puntuale sulla qualità degli interventi compiuti e su quelli non effettuati. C’è da rilevare che il diserbo operato non è stato accompagnato dalla raccolta e spazzamento, creando potenzialmente un pericolo per la pubblica incolumità, una responsabilità cogente che resta in capo all’Amministrazione comunale, la stessa che potenzialmente espone i cittadini, soprattutto motociclisti, per la viabilità autostradale.