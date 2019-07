Viabilità Bellavista,commercianti chiedono incontro urgente a sindaco

CRONACA

Martedì 30 Luglio 2019 - 17:22

Un incontro urgente con il sindaco Abramo per discutere delle problematiche palesate da residenti e commercianti a seguito dell’inversione del senso di marcia su via Nuova e via De Seta (Bellavista). E’ la richiesta formalizzata a seguito di una riunione di commissione straordinaria presieduta da Manuela Costanzo, congiuntamente con il collega Antonio Mirarchi presidente dell’organismo consiliare per il traffico e la viabilità, alla presenza del vicecomandante della Polizia Locale, Amedeo Cardamone, e di una delegazione di esercenti dell’area di Porta di mare interessata dalle nuove disposizioni.

Durante la riunione – a cui ha preso parte anche la vicepresidente del Consiglio comunale Roberta Gallo - sono stati riepilogati tutti i passaggi politico-amministrativi che hanno portato all’adozione del nuovo piano di viabilità nel centro storico, con la decisione di istituire una nuova via di uscita da Corso Mazzini con senso di circolazione a scendere lungo Bellavista.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

Gli operatori commerciali intervenuti hanno consegnato una richiesta mirata a ripristinare le condizioni pregresse della viabilità palesando alcune difficoltà registrate nel raggiungere le attività situate lungo le vie interessate. Recepite anche le osservazioni giunte dagli altri consiglieri, è stata perciò richiesta in maniera congiunta la convocazione di un apposito incontro con il sindaco Abramo al fine di valutare ogni opportuna soluzione