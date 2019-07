Fiamme in prossimità della Ss280, Vigili del Fuoco

CRONACA

Martedì 30 Luglio 2019 - 18:6

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questa mattina in Località Frasso Bragò in prossimità della SS280 direzione Catanzaro per un incendio che ha interessato inizialmente arbusti e macchia mediterranea. Le fiamme propagatosi velocemente hanno raggiunto e coinvolto cumuli di rifiuti ed alcune decine di copertoni vetusti che erano accatastati in prossimità del muro di cinta di una grossa officina meccanica. Intervento dei vigili del fuoco è valso all'estinzione dell'incendio evitando l'ulteriore propagarsi delle fiamme. La colonna di fumo nero originatosi dalla combustione, visibile anche a distanza, ha creato disagi alla viabilità sulla SS280 ed alle attività commerciali situate in zona. Non si registrano danni a persone.