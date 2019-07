Abramo, bene i Cis ma sia garantita assistenza a tutti i comuni

CRONACA

Martedì 30 Luglio 2019 - 18:55

Dichiarazione del sindaco Sergio Abramo

“In occasione del tavolo convocato dal ministro per il Sud, Barbara Lezzi, per l’insediamento del Contratto istituzionale di sviluppo per le città di Catanzaro, Cosenza e Crotone ho avuto modo di riscontrare la volontà da parte del Governo di coinvolgere le amministrazioni locali in un percorso mirato al finanziamento e alla realizzazione di progetti di sviluppo per il territorio. La presenza del Ministro in persona rappresenta un segnale di attenzione e di impegno che spero possa tradursi in programmi operativi in grado di produrre risultati concreti e benefici tangibili per le nostre comunità.

Condivido il pensiero del ministro Lezzi in merito alla necessità non solo di stanziare fondi, ma soprattutto di aiutare le amministrazioni a spendere in maniera proficua le risorse pubbliche. Purtroppo, questo continua a rappresenta una problematica che affligge quotidianamente il Sud e la Calabria spesso relegati ad un ruolo subalterno nell’agenda politica nazionale. Non per ultimo, le nostre comunità si sono viste penalizzate dal blocco dei fondi destinati alle periferie che avrebbero consentito di far partire diverse opere già pianificate e finanziate.

Rispetto all’avvio dei Contratti istituzionali di sviluppo, non posso che esprimere il mio rammarico per il fatto che tali strumenti siano già in fase avanzata in altre regioni – che con adeguato supporto hanno presentato oltre 150 progetti per diversi miliardi di euro – mentre la Calabria finora è rimasta al palo. Solo oggi è stato possibile ripartire, colmando anche una lacuna informativa, grazie all’insediamento ufficiale in Prefettura con l’assistenza di Invitalia. L’auspicio, dunque, è che possa essere garantito un percorso di accompagnamento e di assistenza per tutti i Comuni il più possibile unitario ed equilibrato.

Ad ogni modo, da sindaco e presidente della Provincia di Catanzaro, convocherò nei prossimi giorni delle apposite riunioni tecniche con l’obiettivo di concertare delle possibili proposte progettuali ed intercettare i finanziamenti messi a disposizione per la realizzazione”.