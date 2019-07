Durante controllo domiciliare inveisce contro Carabinieri: in carcere

CRONACA

Martedì 30 Luglio 2019 - 19:39

Si aprono le porte del carcere per Abderrahmane Ettouir il 59enne di nazionalità marocchina finito ai domiciliari alcune settimane fa dopo aver tamponato diversi veicoli in stato di ebbrezza e aver aggredito i Carabinieri. Durante un normale controllo domiciliare effettuato ieri dai militari della Stazione di Santa Maria guidata dal maresciallo Daniele Navarra ha nuovamente inveito contro le forze dell'ordine insultando i carabinieri anche pronunciando frasi minacciose. Conseguente l'arresto con l'accusa di resistenza al pubblico ufficiale. Oggi, durante per Ettouir, difeso d'ufficio dall'avvocato Giampiero Catricalà è arrivata è arrivata la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere.

R.t.