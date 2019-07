Catanzaro, siglata convenzione Esercito-Promidea

CRONACA

Mercoledì 31 Luglio 2019 - 11:29

E’ stata sottoscritta questa mattina nella sala conferenze di Palazzo Florestano Pepe di Catanzaro la convenzione operativa per l’attuazione del progetto ‘sbocchi occupazionali’ tra il comandante del Comando Militare Esercito Calabria Giampiero Battipaglia e Pietro Caroleo legale rappresentante della Promidea Impresa sociale ente formativo con sedi a Rende e Catanzaro. Attraverso la ratifica del documento Promidea si impegna ad inserire all’interno di bandi pubblici di partecipazione ad attività di formazione e riqualificazione di tirocinio e di inserimento lavorativo la riserva del trenta per cento dei posti disponibili in favore dei militari volontaria delle Forze Armate in ferma prefissata congedati senza demerito e aderenti al sistema informativo lavoro difesa.