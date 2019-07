Adeguamento sismico scuola Murano: si valuta chiusura

SPORT

La discussione è avvenuta in Commissione dove si è anche deciso la vicepresidenza per Roberta Gallo

Mercoledì 31 Luglio 2019 - 14:40

La Commissione pubblica istruzione, presieduta da Manuela Costanzo, ha discusso nella seduta odierna la problematica relativa al plesso scolastico Murano che sarà a breve interessato dall’inizio di lavori per l’adeguamento sismico.

“La struttura dovrà chiudere – ha detto la presidente Costanzo – per il periodo richiesto ai fini dell’espletamento dell’intervento. Bisognerà, perciò, valutare in tempi brevi se, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, si renderà necessario trasferire temporaneamente in altre sedi le classi ospitate nel plesso del quartiere Lido e dare una risposta certa ai bisogni degli alunni e delle loro famiglie. A tal fine, anche per avere un riscontro ufficiale sui tempi previsti per i lavori, venerdì prossimo ci sarà una nuova seduta della commissione alla presenza dell’assessore ai lavori pubblici Franco Longo”.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

Lo stesso organismo consiliare ha poi discusso il secondo punto all’ordine del giorno: l’elezione del vicepresidente. Al termine della votazione è stata designata all’unanimità dei presenti la consigliera Roberta Gallo.