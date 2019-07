CRONACA

Manifestazione dei tirocinanti in Cittadella (VIDEO)

Mercoledì 31 Luglio 2019 - 15:27

Chiedono l'equiparazione con i tirocinanti extracurriculari regionali che prestano la loro attività nei tribunali, nel Miur e nel Mibac. Pretendono le stesse cose che sono state previste per loro. "Pare - dicono - che sia previsto un cambio di natura per la nostra posizione e noi non siamo disposti ad accettarlo".