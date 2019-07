Conferma Ferrara a Confindustria: il plauso di Polimeni

CRONACA

Mercoledì 31 Luglio 2019 - 15:15

“La conferma di Aldo Ferrara alla presidenza di Confindustria Catanzaro è la scelta migliore che l’associazione degli industriali della nostra provincia potesse fare”.

Lo ha affermato il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, rivolgendo le congratulazioni dell’intera aula consiliare al neo presidente. “Eletto all’unanimità dopo un periodo di reggenza, Ferrara, del quale sono apprezzate competenza, umanità e passione, e con il quale sono unito da una sincera amicizia, saprà senz’altro continuare l’ottimo lavoro svolto in questi mesi”, ha aggiunto Polimeni, “nel solco di una sempre più concreta e proficua collaborazione interistituzionale con l’amministrazione comunale motivata dal fatto che sia la sinergia fra enti pubblici, associazione e imprese la strada maestra da seguire per favorire lo sviluppo dei territori. A Ferrara invio un caloroso in bocca al lupo per le sfide che lo attendono ribadendo che dal Consiglio comunale del capoluogo troverà sempre la massima disponibilità a collaborare in maniera attiva”.