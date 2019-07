Provincia Catanzaro: approvata salvaguardia equilibri bilancio

POLITICA

Mercoledì 31 Luglio 2019 - 17:4

L'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale è stata al centro della seduta di Consiglio provinciale, convocata e presieduta dal presidente Sergio Abramo. Lo riferisce un comunicato dell'ente. "Nello specifico - riporta il comunicato - si è dato atto che tale provvedimento assicurerà il permanere e l'invarianza degli equilibri generali di bilancio (in termini di competenza e di cassa), del rispetto del pareggio di bilancio, della riduzione tendenziale della spesa del personale e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale. Ok anche alle modifiche e integrazioni al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che potrà rendere gli effetti della sua efficacia nel corso del triennio 2019/2021". "Si sta lavorando in maniera celere - ha commentato il vicepresidente Antonio Montuoro - per arrivare il prima possibile ad avere quegli incassi che concederanno un po' di respiro alle casse dell'Amministrazione provinciale, che nonostante tutto, grazie al lavoro che gli uffici quotidianamente svolgono, sta mettendo in campo interventi importanti. Mi riferisco, ad esempio, al parco Savutano di Lamezia Terme per il quale intendiamo utilizzare parte dei fondi che proverranno dalle alienazioni. I valori economici attribuiti a ciascun bene, è specificato nella delibera, sono da intendersi meramente indicativi in quanto le quotazioni immobiliari saranno oggetto di successiva valutazione di stima. Le procedure di alienazione e valorizzazione avverranno nel rispetto del regolamento interno e della normativa di settore. Il Consiglio ha anche approvato il regolamento per la concessione per l'utilizzo della Sala Consiglio e della Sala Giunta della Provincia"