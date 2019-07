FOTONOTIZIA-Mgff, parata di stelle a pranzo a Caminia

MUSICA E SPETTACOLO

Mercoledì 31 Luglio 2019 - 17:31

Una parata di stelle tutte insieme allo stesso tavolo con sullo sfondo il blu suggestivo del mare di Caminia. La foto di gruppo scattata oggi a pranzo in un noto locale della costa jonica catanzarese il Blanca Cruz di Caminia di Stalettì appunto immortala gli ospiti del Magna Graecia Film Festival in un clima di festa, intenti a godersi un momento spensierato in mezzo al ricco calendario di incontri e proiezioni. In questi giorni sono tanti i nomi celebri del mondo del cinema e dello spettacolo che si sono ritrovati a Catanzaro, chi per la prima volta, chi per un appuntamento che ormai si rinnova anno dopo anno sotto la guida di Gianvito Casadonte. Un'occasione speciale per promuovere le bellezze del nostro territorio che, grazie a tanti testimonial d'eccezione, possono godere di una cassa di risonanza importante sui social e sui media nazionali.

D.I.