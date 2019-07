Catanzaro Calcio, ingaggiato il portiere Marius Adamonis

SPORT

L'estremo difensore è già in gruppo con Auteri

Mercoledì 31 Luglio 2019 - 17:50

L’US Catanzaro - si legge in una nota riportata dal sito ufficiale- comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del portiere Marius Adamonis. L’estremo difensore lituano, classe 1997, arriva dalla SS Lazio per un anno con la formula del prestito secco. Nello scorso campionato ha disputato 23 gare con la Casertana mentre l’anno precedente ha collezionato sette presenze in serie B con la Salernitana. Adamonis, che era stato chiesto da diverse società di serie superiori, si è già aggregato al gruppo, a disposizione di mister Auteri.