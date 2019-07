Vento e incendi, qualche problema a via Izzi de Falenta

CRONACA

Mercoledì 31 Luglio 2019 - 21:27

E’ stata un’altra giornata di vento e incendi in provincia di Catanzaro. Fortunatamente non si segnalano situazioni gravi ma roghi limitati in estensione grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. L’ultimo è stato segnalato un paio d’ore fa nella zona di Montepaone ma la situazione è sotto controllo. Qualche problema in più le fiamme le hanno causate la scorsa notte sulla collina non lontano da località Aranceto e precisamente nella zona di via Izzi de Falenta dove le raffiche di vento hanno alimentato un incendio che ha distrutto 2-3mila ettari di macchia mediterranea. La segnalazione che ci arriva da una lettrice parla di Vigili del Fuoco in azione fino alle 5 di mattino e della necessità di abbandonare per qualche tempo l’abitazione a causa proprio delle fiamme che si stavano avvicinando pericolosamente. “Siamo circondati da sterpaglie e animali – sottolinea la lettrice – chiediamo interventi”.