Judo Fiamme Oro, aperte iscrizioni sezione giovanile Catanzaro

SPORT

Mercoledì 31 Luglio 2019 - 22:14

Per la stagione sportiva 2019-2020 sono aperte le iscrizioni per i corsi Judo Sez. Giovanile Fiamme Oro riservati ai ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 17 anni, presso gli impianti sportivi del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato sita in Via Barlaam da Seminara a Catanzaro. Entro e non oltre il 15 settembre 2019, dovranno pervenire le iscrizioni corredate dai seguenti documenti in originale : • istanza di ammissione alla sezione giovanile Fiamme Oro di Catanzaro copia di avvenuto Bonifico beneficiario FONDO ASSISTENZA (allegato ) • certificato medico rilasciato da Medico Sportivo in originale − non agonistico per la fascia 6-11 anni, − agonistico per la fascia 12-17 anni • fotocopia codice fiscale dell’allievo

Contatti: per la presentazioni delle iscrizioni e per ulteriori informazioni rivolgersi all’insegnante tecnico federale della Polizia di Stato Claudio dott. Nigro, telefonando al nr. 3313702742, o scrivendo una e-mail a claudio.nigro@poliziadistato.it Sul sito web della Questura di Catanzaro sono disponibili il modello per l’iscrizione e la scheda con le quote di iscrizione e le coordinate per effettuare il bonifico, il regolamento della Palestra.