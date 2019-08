Il-Catanzaro-Calcio-femminile-inaugura-il-nuovo-campetto-di-Cerva

SPORT

Giovedì 01 Agosto 2019 - 8:26

Non regna più l’incuria sul campo di calcetto adiacente la scuola primaria e secondaria di primo grado di via Stadio. Domenica 4 agosto 2019, ore 17, ci sarà l’attesa inaugurazione del rinnovato campo di calcio a 5. Solo poche settimane fa, la struttura sportiva si presentava fatiscente in terra di nessuno, ora qui scriveranno belle pagine di sport e socializzazione, anche perché il nuovo campetto disporrà di 70 posti a sedere ed è quasi attaccato alla rinnovata palestra che già era bella di suo, ora con il restyling è una delle più belle strutture sportive della provincia di Catanzaro, utile per la scuola, ma anche per le associazioni, per tutta la comunità cervese.

I fondi per il nuovo campetto sono la logica conseguenza di oculate scelte dell’Amministrazione comunale di Cerva, rappresentata dal giovane primo cittadino Fabrizio Rizzuti. Ancora poche ore e il campetto tornerà a disposizione dei cittadini cervesi e non solo. Per inaugurazione, hanno già dato l’adesione le calciatrici del Catanzaro calcio femminile, formazione militante nella serie C nazionale. Le atlete giallorosse disputeranno, ore 17, anche un incontro amichevole con gli amministratori locali.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

A seguire un ricco buffet per concludere una cerimonia che si annuncia molto partecipata. Riappropriazione di uno spazio pubblico da destinare allo sport come palestra di vita: miglior prologo all’estate cervese 2019 non poteva esserci.

Enzo Bubbo