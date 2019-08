Cisl Fp Magna Graecia: accordo con Mater Domini ancora inattuato

SANITA' E SALUTE

La Cisl Fp Magna Graecia prende atto con rammarico che ad un mese dall’accordo sottoscritto tra le organizzazioni sindacali, RSU e l’amministrazione, nulla è stato ancora attuato.

La scrivente O.S. delusa ma non sorpresa del comportamento gestionale non all’altezza della situazione del Direttore Generale, di cui si conosce bene l’operato inconcludente che ha caratterizzato il passato del Dott. Giuliano nelle vesti di Direttore Generale F.F. all’Asp di Cz, non poteva però immaginare che lo stesso direttore fosse cosi coerente nel suo agire anche all’A.O.U. Mater Domini.

L’accordo sottoscritto doveva essere applicato nel più breve tempo possibile, poiché la trasformazione del contratto a tempo pieno avrebbe sopperito sin da subito alla carenza di personale aggravata ancor più dalle ferie estive del personale infermieristico e OSS; invece, anziché concretizzare quanto sottoscritto, fuori da ogni logica si è deciso, per far fronte alla mancanza di personale, di autorizzare lavoro straordinario al personale a tempo determinato part-time e consentendo verbalmente di ricorrere inoltre alle prestazioni aggiuntive in qualche Unità Operativa.

La CISL Fp ritiene di dover precisare che la denuncia su mezzo stampa è atto dovuto in quanto, nessuna risposta è pervenuta da parte del managemnt alle note inviate dal Segretario Aziendale della CISL e dal Coordinatore RSU.

Si considera, che qualsiasi ostacolo fosse sopraggiunto successivamente all’accordo sottoscritto, il Dott. Giuliano avrebbe dovuto convocare le organizzazioni sindacali ed RSU e comunicare loro eventuali impedimenti alla risoluzione della problematica.

Se tutto ciò non è avvenuto significa che il Direttore Generale F.F. non ha intenzione di confrontarsi con le organizzazioni sindacali ed Rsu.

Pertanto, prendendo atto di tutto ciò e considerando i forti malumori manifestatesi tra i lavoratori, codesta O.S. se non dovesse ricevere alcuna risposta proclamerà lo stato di agitazione di tutto il personale del comparto.

CISL FP MAGNA GRAECIA

Antonio Cristofaro*

Sergio Maida*

Antonio Curcillo*