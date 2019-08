Quell-orologio-sempre-fermo-nel-quartiere-Sala

CRONACA

La segnalazione dell'Associazione Culturale Sala 365:'Eppure per farlo ripartire non ci vorrebbe molto'

Giovedì 01 Agosto 2019 - 11:21

Nel quartiere Sala il tempo sembra essersi fermato. Simbolo di tale degrado – fa sapere l’associazione Culturale Sala 365- l’orologio ubicato al bivio Campagnella/Sala non funzionante , ormai, da anni. E pensare che non servirebbero ingenti risorse economiche per poterlo riavviare . Probabilmente basterebbe la buona volontà nel prendere di petto ad una alla volta tutte le questioni ed i ritardi (iniziando proprio dall’orologio).