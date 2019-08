Basket serie C Gold, Di Martino capo allenatore della Planet

SPORT

Giovedì 01 Agosto 2019 - 11:41

Umberto Di Martino sarà il capo allenatore della Planet di C Gold. Lo si legge in una nota stampa della Planet Basket .Di Martubi e’ nato a Pompei (Na) il 14/04/1986, coniugato e residente a Rende. Inizia ad allenare all’età di 19 anni nelle giovanili dello Scafati Basket di A2 fino a diventare responsabile del settore giovanile, conquistando anche le finali nazionali U19 Elite con l’annata dei ‘95. Successivamente inizia l’avventura in prima squadra dove per ben 7 anni ricopre il ruolo di assistente allenatore in A2, vincendo anche una coppa Italia di categoria.

Negli ultimi 2 anni ha sposato il progetto dell’Enjoy Lamezia, vincendo 2 campionati consecutivi e sfiorando l’accesso alla serie B. Ed è sulla scorta di tale curriculum, oltre che della conoscenza sul campo e fuori dai palazzetti, che la dirigenza Planet lo ha voluto alla guida del team giallorosso di C Gold. Questo sarà imperniato sui migliori giovani del proprio vivaio, con qualche altro inserimento di particolare talento e con un testimonial/giocatore di forte peso agonistico e caratura tecnica quale l’esplosivo Billy Fall.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

Va da sè che, per un progetto del genere, la dirigenza Planet optasse per un profilo di capo allenatore altrettanto giovane, ma con solide basi tecniche maturate in quella culla del basket che si chiama Scafati. Inoltre, coach Di Martino con le due promozioni conseguite a Lamezia ha dimostrato sul campo le sue doti di leadership ed è stato ritenuto pronto per il salto di categoria in un campionato nazionale e performante".