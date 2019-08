CRONACA

Giovedì 01 Agosto 2019 - 11:47

Palazzo de Nobili comunica che, per un guasto delle linee telefoniche, il centralino del Comune non è al momento disponibile. I tecnici sono a lavoro per consentire il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile. Nelle more gli utenti possono contattare gli uffici tramite i contatti disponibili sul portale www.comunecatanzaro.it.