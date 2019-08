Taekwondo, il catanzarese Maidano bronzo ai Giochi Europei Master

SPORT

Giovedì 01 Agosto 2019 - 11:46

Questa volta il Podio internazionale degli European Master Games 2019 è per l’atleta catanzarese Giampiero Maidano, dell’Asd Young Club del Maestro Vincenzo Mannaioli, che conferma l’ottimo stato di salute che sta attraversando il taekwondo calabrese.

La medaglia di bronzo arriva nella categoria “Master 1 Recreational -80 Kg” dove l’atleta catanzarese dopo aver vinto il primo incontro con il tedesco Michel Baro Aguilla batte ai quarti di finale l’americano Joseph Lupo, dimostrando grande spirito agonistico. In semifinale incontra il forte francese Laurent Fresia, poi vincitore della categoria.

Grande soddisfazione del Comitato Fita Calabria, nella persona del presidente Giancarlo Mascaro, per il nuovo importante successo ed anche per la presenza di due arbitri catanzaresi all’importante manifestazione, l’internazionale Bruno Brugnano in qualità di responsabile di gara e ed il nazionale Massimo Morica.