'Stadio Ceravolo di Catanzaro pronto per Coppa e Campionato'

SPORT

Giovedì 01 Agosto 2019 - 13:39

Lo stadio Nicola Ceravolo è pronto a ospitare la nuova stagione calcistica dei giallorossi. Lo ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Franco Longo, sottolineando come, “dopo il veloce montaggio dei nuovi sediolini nel settore “Distinti”, che ha consentito all’amministrazione e alla società di adeguarsi, in tempi rapidissimi, ai nuovi standard imposti dalla Lega pro, il Comune ha ultimato gli interventi di miglioramento degli spogliatoi e si appresta ad appaltare i lavori per il rifacimento di una nuova cabina elettrica”.

L’apertura delle buste relative alle offerte per quest’opera - si legge in una nota dell'ufficio stampa del Comune - avverrà mercoledì 7 agosto: subito dopo si procederà alla consegna dei lavori alla ditta che risulterà vincitrice per eseguire quei lavori che dovrebbero essere ultimati entro la fine di agosto.

L’assessore Longo ha anche sottolineato che è in corso di redazione il progetto, concordato con la Questura, per il miglioramento del sistema di videosorveglianza, all’interno e all’esterno dell’impianto sportivo, così come richiesto dalle autorità di Pubblica sicurezza. In particolare, verranno montate nuove telecamere e si procederà all’installazione e attivazione di un sistema fonico sincronizzato con le immagini in tutto lo stadio.

“L’amministrazione ha fatto, sta facendo e continuerà a fare la propria parte nell’ottica di una collaborazione costante con la società del presidente Noto, e in particolare con il suo delegato in materia, Frank Santacroce, e con le autorità di sicurezza”, ha aggiunto Longo, “grazie a un impegno messo in atto, su input diretto del sindaco Abramo, che ha messo a disposizione la somma di 420mila euro utile a realizzare tutte queste opere. I progetti sono stati curati in ogni minimo dettaglio dall’ingegnere dello staff del primo cittadino, Rossana Gnasso, e dal dirigente del settore Gestione del territorio, Guido Bisceglia, ai quali rivolgo un sincero ringraziamento. E forza Aquile”.

Un altro ringraziamento “doveroso”, l’assessore l’ha rivolto al prefetto Francesca Ferrandino e al questore Amalia Di Ruocco “per la collaborazione, sensibilità, vicinanza e disponibilità dimostrate in questa fase cruciale di inizio stagione”.

Fra settembre e ottobre nuovi sediolini con schienale, già acquistati, verranno montati nelle due curve così come prevedono gli standard per la serie B.