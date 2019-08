'Spreco d'acqua e vegetazione amazzonica'

CRONACA

Nuova segnalazione di abbandono e incuria in via Izzi de Falenta

Giovedì 01 Agosto 2019 - 14:13

Ancora segnalazioni di abbandono e degrado in Izzi De Falenta. Stavolta ad essere sottolineati da una lettrice sono gli sprechi di acqua e la situazione della vegetazione.

"Vengono, rompono e non risolvono - scrive- il tutto a spese della comunità. che invia una foto sullo sfondo del quale si scorge "un canale di scolo di acque reflue coperto da vegetazione amazzonica aspettando le bombe d'acqua". Non sono servite due anni di segnalazioni anche via Pec"